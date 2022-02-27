Российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области: в городе комендантский час до утра понедельника, - мэр Парпуланский. ВИДЕО
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Ракетный удар получил Арциз в Одесской области в воскресенье утром, сообщил мэр города Сергей Парпуланский.
"По нашей территории совершен ракетный удар. Объявлена воздушная тревога", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Позже Парпуланский добавил, что комендантский час во всей Арцизской объединенной территориальной громаде продлен до утра понедельника, 28 февраля.
"Прошу не выходить на улицу без острой необходимости", - написал мэр.
"Арциз стоит! Было три удара по части ПВО в Арцизе в Одесской области. Погибших нет. Держимся!" – рассказал нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.