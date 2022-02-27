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Российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области: в городе комендантский час до утра понедельника, - мэр Парпуланский. ВИДЕО

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Ракетный удар получил Арциз в Одесской области в воскресенье утром, сообщил мэр города Сергей Парпуланский.

"По нашей территории совершен ракетный удар. Объявлена воздушная тревога", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Позже Парпуланский добавил, что комендантский час во всей Арцизской объединенной территориальной громаде продлен до утра понедельника, 28 февраля.

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"Прошу не выходить на улицу без острой необходимости", - написал мэр.

"Арциз стоит! Было три удара по части ПВО в Арцизе в Одесской области. Погибших нет. Держимся!" – рассказал нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Roman Rjevskiy
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    «Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», - заявив Бегбедер.

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  • Petrov Viktor
    Твари, ракеты закончатся, те кто пришел убивать будете уничтожены.
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