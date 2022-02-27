В Харькове разбили еще одну колонну российских оккупантов. ВИДЕО
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В Харькове разбили еще одну колонну ворвавшихся в город российских войск.
Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов! Русня сдается в плен или разбегается после первых выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград!" - написал Геращенко.
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