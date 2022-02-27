Российские оккупанты попали в жилой дом на столичной Троещине. ВИДЕО
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В Киеве на Троещине в жилом квартале видны клубы дыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмме.
"Троещина, Киев. Решисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что произошел взрыв.
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