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Российские оккупанты попали в жилой дом на столичной Троещине. ВИДЕО

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В Киеве на Троещине в жилом квартале видны клубы дыма.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмме.

"Троещина, Киев. Решисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что произошел взрыв.

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Топ комментарии

  • Огусто
    То горить автівка за будинком. Не вводьте в оману населення. Тільки но що по телемарафону показали.
  • Gyro
    Кацапи на своїх сайтах кажуть "Нільзя сбівать наші ракєти, так оні нацєлєни на воєнниє обєкти, а сбітиє оні падают на жілиє дома"(((
    Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖНОГО КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА-ВБИВЦЮ ПОТРІНО ЗНИЩУВАТИ В УКРАЇНІ.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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