Российские оккупанты попали в жилой дом на столичной Троещине. ВИДЕО

В Киеве на Троещине в жилом квартале видны клубы дыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмме.

"Троещина, Киев. Решисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что произошел взрыв.

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