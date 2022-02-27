ВСУ уничтожили военную технику российских оккупантов. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска несут потери на территории Украины. Они теряют как военную технику, так и военных.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
поворачивайте орки назад домой в рашу, и идите на масквабад, вытаскиваете из кремля бункерного деда кабаева и в кремле ищите своих фашистов..
Обратите внимание, как одеты и обуты наши военные. А кацапы на их фоне, как бомжи.
Даже по людям видно, что боевой дух на подъеме.