Мы докажем в справедливом суде, что Путин – главный военный преступник 21 века. Скажем вам это в Гааге в глаза, – Венедиктова. ВИДЕО

Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся под защитой международного гуманитарного права.

Об этом в своем обращении к россиянам отметила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Граждане России, если вы не прекратите эту войну - вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений , преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет, - сказала Венедиктова.

Она напомнила, что вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными - водитель и пациент сгорели. Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины. Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

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Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых: - нефтебаза в Василькове; - газопровод в Харькове; - захоронение ядерных отходов в Киеве. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население. Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян. Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня - до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты - мы все. Националисты – украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты - это те, кто любит свою родину. И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтоб пришёл грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда. Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придёт время - мы скажем это вам в Гааге в глаза.

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