ВСУ в Киевской области дают бой колонне российских оккупантов. ВИДЕО
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В селе Иванков, Киевская область, украинские военные дают бой российским оккупантам.
Об этом сообщает Военное телевидение Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Военное телевидение Украины, информирует Цензор.НЕТ.
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Це вкрай важливо!
Слава Україні!
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