"Слава Украине! Героям слава! Путин х#йло!": Военный РФ в плену ВСУ. ВИДЕО
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Российский военный попал в плен украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Скоро ВЕСЬ ******** это запоёт .
просто они такие и есть на самом деле, все пропито и украдено, одни понты и ненависть ко всему украинскому. Смерть ворогам.
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!