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"Слава Украине! Героям слава! Путин х#йло!": Военный РФ в плену ВСУ. ВИДЕО

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Российский военный попал в плен украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Скоро ВЕСЬ ******** это запоёт .
  • KharkovCity
    просто они такие и есть на самом деле, все пропито и украдено, одни понты и ненависть ко всему украинскому. Смерть ворогам.
  • Богдан Влад
    Модераторы!
    Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
    Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
    Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
    Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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