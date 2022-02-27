"Не знали, куда идем. Должны были уничтожить батальон нацистов": Пленные российские оккупанты рассказывают о задачах от командиров. ВИДЕО
37 43260
Российские оккупационные войска рассказывают своим солдатам о "батальонах нацистов".
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.
"На видео – лишь небольшая часть солдат из воинской части 90600 в Самарской области, которых пленили украинские военные на своей земле.
Все как один - "не знали, куда идем", но должны были "уничтожить нацистов" и освободить от "правого сектора".
Но их бросили командиры в незнакомой местности на произвол судьбы, надеясь на ярость украинцев. Но, мы – не они.
Смотрите, выводы делайте сами...", – говорится в сообщении.