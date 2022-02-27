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Колонна оккупантов уничтожена в Буче. ВИДЕО

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Уничтожена колонна российских оккупантов в Буче Киевской области.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

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