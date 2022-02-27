Новости • Видео • Война Колонна оккупантов уничтожена в Буче. ВИДЕО 15:41 27.02.2022 14 3878 Уничтожена колонна российских оккупантов в Буче Киевской области. Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ. Читайте также: "Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": уничтожение колонны российских оккупантов в Буче. ВИДЕО войнаКиевская областьБуча Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать