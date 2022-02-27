Российская военная техника подошла к Энергодару, – мэр. ВIДЕО

Ситуация по российскому вторжению в Энергодаре остается напряженной. В городе работают диверсионные группы.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – сказал городской голова.