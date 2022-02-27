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Российская военная техника подошла к Энергодару, – мэр. ВIДЕО

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Ситуация по российскому вторжению в Энергодаре остается напряженной. В городе работают диверсионные группы.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – сказал городской голова.

Топ комментарии

  • время
    Палити цапів разом з технікою.
  • Гарячі Новини
    А чим зараз там у місті займаються чоловіки ??? Чому не йдуть до тероборони ???
  • Бузько
    Зайти то ця техніка в Украну зайшла, але чи живою вийде
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