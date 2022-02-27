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"Русский корабель, иди нах#й": Грузинские моряки отказались предоставлять топливо россиянам.. ВИДЕО

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Старший помощник капитана грузинского судна, узнав, что у них просит топливо пароход из РФ, ответил оккупантам словами защитников острова Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся поставлять ваш пароход. Русский корабль, иди нах#й", - сказал он.

"Оккупанты ты, бл#", - сказал другой грузин.

"Давайте без политики. У нас топливо заканчивается", – сказал россиянин.

"Если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Пошли вы нах#й. Слава Украине. Героям слава!" – сказали на грузинском судне.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Вітаю Грузин!
  • Сергей Иванов 5059218f
    ***..КРАСАВЫ
  • Запорізький козак
    ⚡️СМИ пишут, что на сегодняшний день украинский летчик, прославившийся как "призрак Киева", сбил уже 10 российских самолетов.
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