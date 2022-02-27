"Русский корабель, иди нах#й": Грузинские моряки отказались предоставлять топливо россиянам.. ВИДЕО
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Старший помощник капитана грузинского судна, узнав, что у них просит топливо пароход из РФ, ответил оккупантам словами защитников острова Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся поставлять ваш пароход. Русский корабль, иди нах#й", - сказал он.
"Оккупанты ты, бл#", - сказал другой грузин.
"Давайте без политики. У нас топливо заканчивается", – сказал россиянин.
"Если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Пошли вы нах#й. Слава Украине. Героям слава!" – сказали на грузинском судне.