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Российский оккупант: "Мама, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем". ВИДЕО

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Захваченные в плен русские оккупанты обращаются к своим матерям с просьбой забрать их из Украины.

Соответствующее видео СБУ публикует Военное телевидение Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - говорит один из оккупантов.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - добавляет другой.

Топ комментарии

  • Raritet Szlachta
    Шведы, викинги наши предки отправляют нам 5000 таких штучек. И другие ништяки

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

    Спасибо братья.
  • Святий великомученик Чєрвiк 25% об.
    "мама я покакал, подотри мне попку" и другие ************ истории от солдат "второй армии в мире"
  • Ksenia VB
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