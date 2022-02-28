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В Николаевской области члены российской ДРГ сдались местным жителям, - Нацполиция. ВИДЕО

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Четверо военных, предварительно 33 полка из Волгоградской области, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанных лиц тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

В целом, подчеркивают в полиции, ситуация с правопорядком в области под контролем правоохранителей.

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Топ комментарии

  • olele
    Харків отримало додаткове озброєння

    Волонтер Роман Донік

    Вже можна про це казати.
    В Харків зайшов довгоочікуваний конвой.
    Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників. ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто. Зараз формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів.
    Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця.
    Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російськи солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не на навчання. Тому жалю не буде.

    За нами перемога
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  • piligrim
    хватит слушать эту их слезливую мантру... учения? не знали? но с боевыми патронами! вы - военные преступники, голота...
  • Мобильный крематорий
    То есть Харьков отбили старым совковым оружием. А теперь там новенькое оружие. Чую, тому фонду, что обещал по 500-1000 уе за кацапский чермет придется раскошелится
    Удачной охоты, герои! Пусть Бог хранит вас.
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