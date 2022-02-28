В Николаевской области члены российской ДРГ сдались местным жителям, - Нацполиция. ВИДЕО
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Четверо военных, предварительно 33 полка из Волгоградской области, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанных лиц тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
В целом, подчеркивают в полиции, ситуация с правопорядком в области под контролем правоохранителей.