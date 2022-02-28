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Российские захватчики взяли под контроль все админздания и мэрию Бердянска, - и.о. городского главы Свидло. ВИДЕО

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Ситуация по российскому вторжению в Бердянске: захвачены все административные здания и исполком горсовета.

Об этом в своем срочном обращении на странице в Фейсбуке сообщил исполняющий обязанности городского главы Бердянска Александр Свидло, сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько часов назад мы с вами стали свидетелями того, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. Как только мне стало известно об этом факте, я постарался проинформировать всех жителей города, чтобы у вас была возможность укрыться в хранилищах.

До последнего момента я находился на своем рабочем месте, в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили, координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города. Некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания находятся под их контролем и берут под контроль здание исполкома", - говорится в сообщении.

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Как сообщил Свидло, им предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей.

"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", - добавил секретарь горсовета.

Он также предположил, что ночь будет очень тяжелой.

Топ комментарии

  • Елена Кочергина
    ОПЗЖ как и NSDAP нужно судить украинским трибуналом и запретить ее идеологию и всех причатсных
  • Виктор Дийнега
    Освободим. Всему свое время.
  • Алексей Шептилевский
    Пока, что к ВСУ претензий нет. Изначально действия кацапов - безумие. К окончанию 4 х суток взяли небольшой город... А дальше? Какой ценой будет Мариуполь? А ещё только подошли к Николаеву... А там, плять, мосты.... Танки стоят под Николаевом, а колоны обеспечения жгут под Копанями... Это при том, что из крыма уже по моему вывели всё.
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