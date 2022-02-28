Российские захватчики взяли под контроль все админздания и мэрию Бердянска, - и.о. городского главы Свидло. ВИДЕО
Об этом в своем срочном обращении на странице в Фейсбуке сообщил исполняющий обязанности городского главы Бердянска Александр Свидло, сообщает Цензор.НЕТ.
Несколько часов назад мы с вами стали свидетелями того, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. Как только мне стало известно об этом факте, я постарался проинформировать всех жителей города, чтобы у вас была возможность укрыться в хранилищах.
До последнего момента я находился на своем рабочем месте, в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили, координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города. Некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания находятся под их контролем и берут под контроль здание исполкома", - говорится в сообщении.
Как сообщил Свидло, им предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей.
"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", - добавил секретарь горсовета.
Он также предположил, что ночь будет очень тяжелой.