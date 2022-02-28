В Харькове задержан вероятно контуженный российский оккупант. ВИДЕО
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Граждане в Харькове задержали российского военного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Найцікавіше зараз - спостерігати за "прастимі расіянамі", які прямо на наших очах усвідомили, що вони "воєнний русскій карабль".
Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?
Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.
Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
так они все там такие
вони всі контужені як сюди поперлися
ще буде мамку кликати щоб забрала додому
скотобидло