Принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ техники, вооружения и горючего, - Венедиктова. ВИДЕО

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщает о снятии арестов с техники, вооружения, горючего и их передаче на нужды украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, размещенном в понедельник на странице в Фейсбуке.

Генпрокурор подчеркнула, что украинская армия нуждается в материальной поддержке.

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"Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых во время расследования уголовных производств", - сказала Венедиктова.

По ее словам, уже передано более 10 тыс. тонн горючего, бронетехнику и оружие.

Также, как отметила генпрокурор, органы прокуратуры "продолжают делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора".

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"Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", - подытожила она.