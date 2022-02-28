"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО
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СБУ обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы очередные пленные армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.
Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь война, а не "спецоперация на Донбассе", как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.