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"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО

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СБУ обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы очередные пленные армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.

Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь война, а не "спецоперация на Донбассе", как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
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