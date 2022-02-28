Защитники Украины захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области. ВИДЕО
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Украинская армия продолжает противостоять российским оккупантам и одерживать локальные победы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее наших солдат — российском зенитно-ракетном комплексе "Панцирь".
Как отмечается, технику удалось раздобыть в Херсонской области. Теперь наши солдаты могут применить ее для удара по армии Российской Федерации. "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак.