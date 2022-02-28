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Защитники Украины захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области. ВИДЕО

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Украинская армия продолжает противостоять российским оккупантам и одерживать локальные победы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее наших солдат — российском зенитно-ракетном комплексе "Панцирь".

Как отмечается, технику удалось раздобыть в Херсонской области. Теперь наши солдаты могут применить ее для удара по армии Российской Федерации. "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак. 

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ...
  • Олег Карпов b569f323
  • Sviatoslav Shulga
    Я ж вам говорил ПВО с доставкой для Украины
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