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После обстрела Харькова российскими "Градами" госпитализированы 15 военных и 16 гражданских. Число погибших уточняется, – горсовет. ВИДЕО

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После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Одна женщина (гражданская) умерла. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже. Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клинической многопрофильной больницы №25 доставлено 44 раненых, из них - 20 военных.

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    Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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