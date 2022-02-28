Украинцев призывают удалить российские программы из своих гаджетов: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВИДЕО

В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян и всех украинцев удалить российские программы из своих гаджетов.

Об этом в Телеграмме написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ.

"Через них возможна передача ваших персональных данных врагу! Это такие программы, как Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники и другие. Также если забыли, то удалите все свои почтовые аккаунты в домене .ru", - написал он.