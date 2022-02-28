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Украинцев призывают удалить российские программы из своих гаджетов: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВИДЕО

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В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян и всех украинцев удалить российские программы из своих гаджетов.

Об этом в Телеграмме написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ.

"Через них возможна передача ваших персональных данных врагу! Это такие программы, как Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники и другие. Также если забыли, то удалите все свои почтовые аккаунты в домене .ru", - написал он.

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Топ комментарии

  • Злой Пенсионер
    Ещё в 14-м всю эту помойку отправил в мусорку!
  • Oksana Ksenia
    Уже давно, разве кто-то вообще этим шлаком пользуется?
  • Garinich
    Господи, а я думал что таких притрушенных уже давно нет. mail.sru это ж вообще не программа а вирус, который еще хрен удалишь просто так.
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