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Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Брифинг премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Основные тезисы выступления:

  • Во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно. Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по нацбезопасности и обороне, размер дополнительной выплаты увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.
  • Семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен
  • Создан координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой, топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым
  • Нашим друзьям во всем мире мы благодарны за помощь, которую вы оказываете Украине: военную, гуманитарную, экономическую. Мы благодарны за санкции, которые вы вводите против России. Мы благодарны за митинги в поддержку, которые проходят по всему миру. Мы благодарны за закрытое небо для российских самолетов.

Топ комментарии

  • Robert Bodnar
    От все всіх політиків звинувачували в піарі. Так бачите ці теж не виключення!
    Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
  • Опандопало
    Ок, зав"язую, бо не час. Накипіло ...
  • Oresta Bartka
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