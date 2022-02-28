"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против российской войны в Украине. ВИДЕО
48 222139
Граждане России устраивают флешмоб по сожжению своих национальных паспортов в знак протеста против российской войны в Украине и выкладывают видео в социальные сети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.
"Гори эта х#йня в огне. Простите, братья! Стыдно! Я россиянин. Мне стыдно сегодня, что я россиянин. Простите нас. Не все в России одобряют этот фашизм... Слава Украине!", - говорит мужчина, завернутый в национальный флаг Украины, сжигая свой паспорт.
Россияне, чувствуя на себе пагубную политику тирана Путина и его приспешников, уже не боятся публично слать проклятия президенту РФ, отказываются от российского гражданства и скандируют "Слава Украине!"