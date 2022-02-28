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"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против российской войны в Украине. ВИДЕО

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Граждане России устраивают флешмоб по сожжению своих национальных паспортов в знак протеста против российской войны в Украине и выкладывают видео в социальные сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Гори эта х#йня в огне. Простите, братья! Стыдно! Я россиянин. Мне стыдно сегодня, что я россиянин. Простите нас. Не все в России одобряют этот фашизм... Слава Украине!", - говорит мужчина, завернутый в национальный флаг Украины, сжигая свой паспорт.

Россияне, чувствуя на себе пагубную политику тирана Путина и его приспешников, уже не боятся публично слать проклятия президенту РФ, отказываются от российского гражданства и скандируют "Слава Украине!"

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Топ комментарии

  • Иллария Соняшникова
    І закрите небо починає працювати.

    Наша авіація щойно збільшилась на 70 літаків. І це тільки на сьогодні.
    Наші пілоти вже у Польщі.
    На авіабази Польщі перебазували:
    Болгарія (Миг-29) 16 шт
    Болгарія (Су-25) 14 шт
    Польша (Миг-29) 28 шт
    Словаччина (Миг-29) 12 шт
    На цих базах літаки будуть обслуговувати, з них вони будуть виконувати бойові завдання.
  • K Raze
    Ні. Не вірте цим підарам. Вони 8 років не робили ніхєра, а як тільки їх паспорти тепер ***** ніде не всрались, на відміну від паспорту вашої собачки чи кота - починають вить і просить понять-простіть.
  • IgorYakovlevich
    Спалити російський танк - це ефективніше, ніж спалити російський паспорт.
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