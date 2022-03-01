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Оккупанты коварно обстреливают Харьков, поскольку наступательные ресурсы исчерпаны, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО

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Сегодня российские оккупанты обстреляли здание Харьковской ОГА.

Об этом в видеообращении сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град". А также крылатых ракет. Поразил площадь перед ОГА. На данный момент подсчитываем жертвы среди гражданского населения.

Врагу ничего не остается, чем вот так коварно совершать военные преступления. Потому что наша армия сильна, мы стоим на позициях. Фактически, наступательные ресурсы врага исчерпаны. Победа будет за нами. Слава Украине!" – сказал он.

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Топ комментарии

  • Артем Дзюбенко 4f74d8c9
    Тримайся Харків.
  • Roman Mynameis
    Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
  • экзорцист
    Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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