Оккупанты коварно обстреливают Харьков, поскольку наступательные ресурсы исчерпаны, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО

Сегодня российские оккупанты обстреляли здание Харьковской ОГА.

Об этом в видеообращении сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град". А также крылатых ракет. Поразил площадь перед ОГА. На данный момент подсчитываем жертвы среди гражданского населения.

Врагу ничего не остается, чем вот так коварно совершать военные преступления. Потому что наша армия сильна, мы стоим на позициях. Фактически, наступательные ресурсы врага исчерпаны. Победа будет за нами. Слава Украине!" – сказал он.

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