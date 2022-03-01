Мер Черкасс Бондаренко призвал готовиться к обороне: "Ситуация контролируемая, но мы должны готовиться ко всем событиям". ВИДЕО
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Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей города готовиться к обороне.
Об этом говорится в видеообращении Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрете продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая. Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война", - призвал мэр.