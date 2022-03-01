Новости • Война

Мер Черкасс Бондаренко призвал готовиться к обороне: "Ситуация контролируемая, но мы должны готовиться ко всем событиям". ВИДЕО

647611
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей города готовиться к обороне.

Об этом говорится в видеообращении Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрете продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая. Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война", - призвал мэр.

Также смотрите: "Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Здание Харьковской ОГА после обстрела войсками РФ. ВИДЕО

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
  • время
    Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
  • Запорізький козак
    ⚡️ Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и две тысячи ракет, - УНИАН
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости