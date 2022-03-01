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$300 за убитого или пленного оккупанта: Мэр Чернигова Атрошенко объявил награду за уничтожение войск РФ и их техники. ВИДЕО

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских захватчиков и их техники.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Мы защитим наш Чернигов от оккупантов!

Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Muron
    кацапів як рахувати? по лівому чи правому вусі чи відрізаний ніс? В торбинку кацап не влізе
  • Roman Rjevskiy


    Российские морпехи-срочники не захотели ехать в Одессу.

    Об этом сообщает «Думская», которой удалось связаться с родственниками нескольких морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
    Командование РФ планировало отправить десантные корабли в Одессы с высадкой в районе Лузановки. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

    Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

    «Думская» пишет, что на кораблях русских произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника.
  • Vlad_Len
    У мене дуже прикра новина. Особисто для мене... Сьогодні вночі я втратив двох своїх дуже хороших друзів... Вони загинули.
    Бийте, козаки, цих москалів та їх картопляних прихвоснів, без втоми! Паліть їх без жалю й благань помилування! Плющіть цю сволоту моССковсько-СС-есівську так, щоб земля під ними розверзлася аж до пекла!
    Слава Україні!
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