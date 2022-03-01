$300 за убитого или пленного оккупанта: Мэр Чернигова Атрошенко объявил награду за уничтожение войск РФ и их техники. ВИДЕО

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских захватчиков и их техники.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Мы защитим наш Чернигов от оккупантов!

Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого", – говорится в сообщении.

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