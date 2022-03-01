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Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный террор. После такого Россия - государство-террорист, - Зеленский. ВИДЕО

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Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор. Там не было никакой военной цели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия - это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Алексей Соболевский
    THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

    И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

    Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
  • Неоновая Вывеска
    И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
  • Aleksiey Ykropovich
    Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти йобані.
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