Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный террор. После такого Россия - государство-террорист, - Зеленский. ВИДЕО

Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор. Там не было никакой военной цели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия - это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - отметил Зеленский.

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