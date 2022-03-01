Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный террор. После такого Россия - государство-террорист, - Зеленский. ВИДЕО
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Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор. Там не было никакой военной цели.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия - это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - отметил Зеленский.