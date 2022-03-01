В результате удара крылатой ракетой по центру Харькова по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО
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В результате удара крылатой ракетой по центральной площади в Харькове по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, из-под завалов спасены 10 человек.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 10 человек погибших, более 20 травмированных, спасатели и волонтеры спасли из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах", - говорится во вторник в Телеграмм-канале.