В результате удара крылатой ракетой по центру Харькова по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате удара крылатой ракетой по центральной площади в Харькове по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, из-под завалов спасены 10 человек.