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Представители Евросоюза вышли из зала во время выступления Лаврова на конференции ООН по разоружению. ВИДЕО

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Во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции ООН представители Евросоюза устроили бойкот и покинули зал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

"Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, когда началась трансляция, европейские дипломаты поспешили выйти из зала. При этом за пределами зала демарш приветствовали аплодисментами. Слушать российского министра остались только делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАВРОВ-ІДІ НА Х..Й
  • Sytnyk Igor
    Суки попущені.. Всі вже відверто плюють в свинорило!
  • Планшет Студента
    І тільки так! Нічого- скоро і іноземці навчаться.
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