Представители Евросоюза вышли из зала во время выступления Лаврова на конференции ООН по разоружению. ВИДЕО
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Во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции ООН представители Евросоюза устроили бойкот и покинули зал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Франс Пресс".
"Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, когда началась трансляция, европейские дипломаты поспешили выйти из зала. При этом за пределами зала демарш приветствовали аплодисментами. Слушать российского министра остались только делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.