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Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и области. ВИДЕО

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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и Киевской области.

Об этом она заявила в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще хочу сказать о гуманитарных коридорах в Киеве и Киевской области. Нам известно о коварных намерениях врага оцепить Киев и взять его в кольцо. Я верю, что украинская армия и все, кто с оружием в руках защищает нашу землю и Киев от преступников в погонах, которые называют себя российской армией, сделают все возможное и невозможное, чтобы этого никогда не произошло. Но я еще раз обращаюсь к Красному Кресту с требованием сделать все зависящее, чтобы были гуманитарные коридоры", - подчеркнула Верещук.

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