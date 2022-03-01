"Не дают даже людей спасать", - войска РФ продолжают бомбить жилые кварталы Бородянки. ВИДЕО

Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки (Киевская область), и даже не дает возможности спасти людей из-под завалов.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки, не дает возможности разобрать дом, разрушенный бомбой. Российская армия – это армия террористов", – пишет Бутусов.

"Летит вертолет... Не дают даже людей спасать. Прилетает боевая авиация и бомбит нас. Здесь нет никаких войск, здесь обычные жители Бородянки - бабушки, дедушки, дети. Люди в подвалах прячутся. Смотрите люди, что вы творите", - отмечает один из жителей Бородянки.