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"Не дают даже людей спасать", - войска РФ продолжают бомбить жилые кварталы Бородянки. ВИДЕО

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Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки (Киевская область), и даже не дает возможности спасти людей из-под завалов.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки, не дает возможности разобрать дом, разрушенный бомбой. Российская армия – это армия террористов", – пишет Бутусов.

"Летит вертолет... Не дают даже людей спасать. Прилетает боевая авиация и бомбит нас. Здесь нет никаких войск, здесь обычные жители Бородянки - бабушки, дедушки, дети. Люди в подвалах прячутся. Смотрите люди, что вы творите", - отмечает один из жителей Бородянки.

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Топ комментарии

  • Gaussedge
    Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
  • Планшет Студента
    Там, де треба. Не істери.
  • Планшет Студента
    Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
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