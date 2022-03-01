19-22 года - средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену, - СБУ. ВИДЕО
1841646
19-22 года - средний возраст российских захватчиков, находящихся на сегодняшний день в украинском плену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"22, 21, 20, 19... Это не обратный отсчет, это средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену.
Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать.
Они передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!"
СБУ призывает распространить видео среди своих знакомых и близких в РФ.
"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов… Вместе победим!" - отметили в СБУ.