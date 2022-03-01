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Момент попадания российской ракеты в Киевскую телевышку. ВИДЕО

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В результате обстрелов армией РФ повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телевышку, а также аппаратная на самой телевышке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах. В ближайшее время будет включено резервное вещание. Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.

Просим граждан воспользоваться поиском каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.

В результате обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.

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