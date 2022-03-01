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"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО

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Пленный русский с разрешения наших военных позвонил домой и рассказал о том, как сдался в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем разговоре с родственником, которого в этом году должны призвать в армию, он всячески предостерегал его от участия в российско-украинской войне и рассказал некоторые свои впечатления от пребывания в Украине.

"Меня умыли, куртку дали. Я в тепле и накормлен. То что говорили нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освещение на улице есть повсюду... Многих убило. Я сам подошел и сдался... Я не знаю, вернусь ли в Россию. Я бы здесь хотел остаться", - рассказал пленный.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    а...так вот зачем Зеленский дороги асфальтировал.....
  • Gal
    Вся економіка в асфальті, а з нею, Нептуни, Вільхи, Стугни...пілять.... Але нехай, з тим всім після перемоги розбиратись будемо. А тепер срачі припинити треба.
  • Hanka Panyanka
    да кому ты нужен здесь гомнюк - по деревням..., сам ты деревня
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