"Они раненых сами убивают!": Пленный оккупант позвонил маме и рассказал о зверствах в армии РФ. ВИДЕО
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Пленный русский оккупант рассказывает о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненных солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненных сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - сказал оккупант.
"Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.
Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.
Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб", - сообщили в СБУ.