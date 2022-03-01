"Они раненых сами убивают!": Пленный оккупант позвонил маме и рассказал о зверствах в армии РФ. ВИДЕО

Пленный русский оккупант рассказывает о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненных солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненных сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - сказал оккупант.

"Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.

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Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб", - сообщили в СБУ.