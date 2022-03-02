"Вы говорите, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую. Но что делать? Наблюдать?" - исполнительный директор ЦПК Каленюк - Джонсону. ВИДЕО
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Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк призвала премьера Бориса Джонсона и других членов НАТО закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Это наша Дарья Каленюк упрекает премьер-министра Британии Джонсона (и других членов НАТО) и призывает их закрыть небо над Украиной", - говорится в сообщении.
"Вы говорите о стоицизме украинского народа, однако украинские женщины и дети напуганы из-за летящих с неба бомб и ракет. Украинский народ в отчаянии просит Запад защитить наше небо. Мы просим запрет на полеты, который, по вашим словам, спровоцирует Третью мировую. Но какая же альтернатива? Наблюдать?" - обратилась Каленюк к Джонсону.