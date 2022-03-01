Новости • Война

Оккупанты ударили ракетой по базе 95-й ОДШБр в Житомире: Пылают жилые дома. ВИДЕО

35701100
Российские оккупанты ударили по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Житомире.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Житомир. Удар по базе 95 бригады. Район Института Королева", - говорится в сообщении.

"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", - добавил он.

Читайте также: В результате обстрела российскими оккупантами телевышки в Киеве погибли 5 человек, еще 5 ранены, - ГСЧС

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • stels400
    Бейте по аэродромах Крыма бейте по Крымскому мосту бейте по всем аэродромах близ наших границ русни.Давите гадов.
  • Палєо Мустьє
    Щось мені підказує, що 95-та полонених брати більше не буде.
  • alexandr shamov
    Это шо, в отместку за то , шо 95-я взяла Горловку. Дык, она ща - в Горловке.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости