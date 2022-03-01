Оккупанты ударили ракетой по базе 95-й ОДШБр в Житомире: Пылают жилые дома. ВИДЕО
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Российские оккупанты ударили по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Житомире.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Житомир. Удар по базе 95 бригады. Район Института Королева", - говорится в сообщении.
"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", - добавил он.