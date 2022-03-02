Один из ударов войск РФ по Житомиру повредил роддом, где были мамы с детьми. ВИДЕО
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Авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра при атаке на Житомир.
Об этом сообщил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Своевременное оповещение о воздушной тревоге помогло спасти жизнь людям. К счастью все детки, мамочки, беременные живы и не пострадали", - сообщил председатель облсовета.
По его данным, все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище и останутся там на ночь.