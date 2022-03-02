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Один из ударов войск РФ по Житомиру повредил роддом, где были мамы с детьми. ВИДЕО

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Авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра при атаке на Житомир.

Об этом сообщил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Своевременное оповещение о воздушной тревоге помогло спасти жизнь людям. К счастью все детки, мамочки, беременные живы и не пострадали", - сообщил председатель облсовета.

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По его данным, все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище и останутся там на ночь.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Падлюка кончене

    Горить у пеклі москалі.
    Мордор повинен бути знищений.
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Александр Науменко
    Смерть москалям
  • Тетяна Тать
    ніколи не відмиєтеся, суки
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