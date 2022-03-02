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"Морги Мозыря забиты. Преимущественно погибшими чеченцами. Россия скрывает потери", - белорусская оппозиционерка Красулина. ВИДЕО

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Российские оккупанты скрывают потери в российско-украинской войне, а тела погибших отправляют в морги для длительного хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила белорусская оппозиционерка Анна Красулина и рассказала о том, что телами российских оккупантов забиты, например, морги белорусского города Мозырь.

"В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них – этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ", - сказала Красулина

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Топ комментарии

  • буков
    Файно, особливо про довге зберігання мусульманських трупів, хуйло ще й на релігію їхню наклав.
  • буков
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    До України з Японії їдуть 70 самураїв добровольців. Кацапські Курили напряглися.
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