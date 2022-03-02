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Украинские воины точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" армии РФ вблизи Мариуполя. ВИДЕО

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Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.

Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.

Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.

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Топ комментарии

  • время
    Горіть в аду цапи!!!
  • ятутсовсемрядом
    руска рись нах%й
  • kuba
    Как тараканы в рассыпную , когда поняли шо тапок над головой
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