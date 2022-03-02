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"Город сдавать никто не собирается. Люди настроены достаточно решительно", - российских оккупантов не пустили в Энергодар. ВИДЕО

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Жители Энергодара не пустили российских оккупантов в город, в котором расположена крупнейшая в Европе атомная станция.

Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча состоялась. Мы доказали позицию что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы! Сейчас идем домой", - говорится в сообщении.

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Отметим, что в городе находится Запорожская АЭС – самая большая в Европе атомная станция с установленной мощностью.

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  • Muron
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  • Muni
    Припиніть розганяти зраду, армія не безмежна, в данному випадку цивільний спротив дозволяє їй зосередитись на інших напрямках!
  • Запорізький козак
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