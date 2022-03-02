Российские оккупанты поставили ультиматум Конотопу - за сопротивление накроют артиллерией. ВИДЕО

Мэр Конотопа Артем Семенихин вместе с гражданами решает дальнейшую судьбу города. Он утверждает, что русская армия поставила ультиматум. Если они не сдадутся, Конотоп будет обстрелян артиллерией.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ.

При этом он спросил присутствующих жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.

"Я за то, чтобы воевать. Решения принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.

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