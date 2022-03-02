В результате сегодняшнего ракетного удара по Харькову предварительно 4 погибших, 9 человек травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО

Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Информация о российском вторжении. Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмировано. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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