Мэр Чернигова Атрошенко: Нужно готовиться к уличным боям. ВИДЕО

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан максимально организоваться и готовиться к возможным уличным боям.

Об этом он написал в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

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"Война продолжается и нам нужно готовиться к уличным боям. Мы будем все защищать Чернигов. Но надо максимально организоваться и помогать друг другу", - отметил Атрошенко.

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Он также призвал жителей города организоваться для дежурства у своих домов, а также наладить коммуникацию с постами терробороны в случае, если отключится связь.