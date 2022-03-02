Мэр Чернигова Атрошенко: Нужно готовиться к уличным боям. ВИДЕО
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан максимально организоваться и готовиться к возможным уличным боям.
Об этом он написал в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Война продолжается и нам нужно готовиться к уличным боям. Мы будем все защищать Чернигов. Но надо максимально организоваться и помогать друг другу", - отметил Атрошенко.
Он также призвал жителей города организоваться для дежурства у своих домов, а также наладить коммуникацию с постами терробороны в случае, если отключится связь.