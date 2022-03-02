Разрушенный кабинет помощника начальника Нацполиции Харьковщины Маркова после сегодняшнего ракетного удара войск РФ. ВИДЕО
92514
Помощник начальника Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков показал свой рабочий кабинет после сегодняшнего ракетного удара войск РФ по зданию областного управления полиции в Харькове.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет на время стал нерабочим, но я в Нацполиции Харьковской области как всегда в строю. Служу украинскому народу", - написал он.