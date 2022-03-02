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Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. Тот плачет. ВИДЕО

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В Николаевской области местные жители накормили, напоили чаем и успокоили юного пленника из Крыма. А также позвонили его маме.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не знают, куда едут, они просто бродят здесь. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. Никто с ним плохого ничего не будет делать", - говорит на видео мужской голос за кадром, обращаясь к матери оккупанта.

Автор видео призвал крымчан "подниматься всем народом", перекрывать трассы и забирать назад солдат.

"Он пришел - он даже не знал, зачем он шел сюда, к нам. Они идут по старым картам, и они блуждают", - добавил он.

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Топ комментарии

  • albacha
    2000 загиблих українців, не враховуючи військових, а ви годуєте і заспокоюєте окупанта? Ви серйозно?
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Говном его накормите, и землей Украинской!!!
  • Слава Шустрий
    Потрібно щоб іще переглянули його профілі у соцмережах - вже показували одного такого плаксу - як перед наступом кукурікав як хочєт у вайска ((
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