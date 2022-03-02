Новости • Война

Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, - СБУ опубликовала видео допроса очередного пленника. ВИДЕО

4565159
Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной", – говорится в сообщении.

"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" - добавили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. Тот плачет. ВИДЕО

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Шимус
  • Ревизор
    Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина


    Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

    Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

    Об этом она заявила в Facebook.

    "Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.

    Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

    "Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
  • Сергей Рейнвей
    Slava Lavochkin

    Спецназ, блять... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, сука, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости