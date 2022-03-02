Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, - СБУ опубликовала видео допроса очередного пленника. ВИДЕО

Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной", – говорится в сообщении.

"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" - добавили в СБУ.

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