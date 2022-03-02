"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО

В соцсетях распространяется песня, посвященная турецким беспилотникам "Байрактар", экипажи которых успешно помогают украинской армии уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня активно распространяется различными соцсетями и на видеохостинге youtube.

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Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км.

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