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"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО

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В соцсетях распространяется песня, посвященная турецким беспилотникам "Байрактар", экипажи которых успешно помогают украинской армии уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня активно распространяется различными соцсетями и на видеохостинге youtube.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км.

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Топ комментарии

  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
  • Підлога Маккартні
    Байрактарам Слава!!!
  • olele
    Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

    Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
    Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
    https://t.me/nuts_roses/590
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