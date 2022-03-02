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Вакарчук на центральной площади Харькова: "Они могут сбрасывать бомбы на наши города, но никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу!" ВИДЕО

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Певец Святослав Вакарчук сегодня, 2 марта, посетил центральную площадь Харькова, которую беспощадно обстреливает российская авиация.

Соответствующее видео он разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Харьков, ты Герой!..." - отметил певец.

"Сейчас мы находимся в центре украинского Харькова, на разбомбленной площади Свободы. Они могут сбрасывать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомблят наш дух и нашу свободу", - отметил Вакарчук.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Святославу Вакарчуку-респект...
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А тобі не пох?приїзджай допомагати
  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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