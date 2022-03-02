Вакарчук на центральной площади Харькова: "Они могут сбрасывать бомбы на наши города, но никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу!" ВИДЕО
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Певец Святослав Вакарчук сегодня, 2 марта, посетил центральную площадь Харькова, которую беспощадно обстреливает российская авиация.
Соответствующее видео он разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Харьков, ты Герой!..." - отметил певец.
"Сейчас мы находимся в центре украинского Харькова, на разбомбленной площади Свободы. Они могут сбрасывать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомблят наш дух и нашу свободу", - отметил Вакарчук.