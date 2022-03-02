Разбомбленный Харьков. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов снял на видео разбомбленные гражданские объекты в Харькове.

Видео опубликовано на его YouTube-канале "Бутусов плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

"Посмотрите видео - там нет никаких людей, никаких военных, никаких машин, складов. Пустые здания, символы Харькова, уничтожаются российскими террористами. Их цель – запугать харьковчан, запугать защитников Харькова, уничтожить инфраструктуры города и нанести максимальный ущерб огороду. Вот так выглядит нацизм, так выглядит преступный "русский мир", - пишет Бутусов в фейсбуке.