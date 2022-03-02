Новости

Генассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, - Кулеба

3028480
Генассамблея ООН в среду вечером примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, требованием немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером Генеральная ассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением российской агрессии, требованием к России немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс. Мы ожидаем рекордной поддержки мира. фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с начала войны призвал президент Украины Владимир Зеленский", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что соавторами этого документа выступили 95 государств.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Sergey Yatcenuk
    До пизды эти резолюции. Прошу прощения за французский уже нет сил читать про этих импотентов.
  • Sophia-Maria Duglass
    ГНАТЬ ИЗ СОВБЕЗА НАПЕРСТЧНИКОВ

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.

    Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

    Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.

    "Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.


    Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.

    "Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
  • Sergey Yatcenuk
    Какая провокация? Уже давно пофиг на всё это.... города бомбят
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости